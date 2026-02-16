１４日、春節晩会で滑らかな動作を見せる人型ロボット。（済寧＝新華社配信）【新華社済南2月16日】中国山東省済寧市で春節（旧正月）間近の14日夜、「2026年山東省ロボット春節晩会」が開かれた。テーマは「スマート技術が文化を支え、テクノロジーが新春を彩る」。ステージに登場したロボットが「相声（漫才）」や曲芸、伝統劇などを披露し、最先端の新春ショーとなった。１４日、春節晩会で演奏を披露する人型ロボット。（済