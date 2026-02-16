[故障者情報]鹿児島ユナイテッドFCは16日、DF江川慶城の負傷を発表した。4日のトレーニング中に負傷した江川は鹿児島市内の病院で検査の結果、右膝関節内側側副靱帯損傷と診断されたという。なお、全治約8週間と併せて発表されている。