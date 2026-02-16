ミラノ・コルティナオリンピックのショートトラックは１６日の男子５００メートル予選で、吉永一貴（トヨタ自動車）は１組３着だったが、救済措置で準々決勝に進んだ。宮田将吾（日本通運）は３組４着で敗退。同５０００メートルリレーの日本（宮田、岩佐、渡辺、吉永）は予選２組で４着となり、順位決定戦に回った。男子のエースとして、日本勢では１９９８年長野大会以来の五輪表彰台を目指した宮田は、個人種目でのメダル獲