福田昭夫氏（左）、藤岡隆雄氏衆院選で落選した中道改革連合前衆院議員の福田昭夫氏（77）（栃木2区）と藤岡隆雄氏（48）（同4区）が同党を離党する意向を固めたことが16日、両氏への取材で分かった。今後正式な手続きを進める。2人は立憲民主党出身。2人は16日夜、立民栃木県連の幹事会に参加した。終了後、福田氏は報道陣に、公明党との新党結成に十分な議論がなかったことや、公明出身者が比例代表名簿上位で優遇されたこと