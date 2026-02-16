高市首相と日本銀行の植田和男総裁は１６日、首相官邸で会談した。経済や物価情勢、金融市場の動向について意見を交わしたとみられる。植田氏は会談後、記者団に対し「定期的な意見交換ということでお会いした」と述べた。首相と植田氏が２人だけで面会するのは昨年１１月以来、２回目。首相が「責任ある積極財政」を掲げて衆院選で歴史的な大勝を収めてからは初めて。植田氏は、首相から政策に関する要望は「なかった」と語っ