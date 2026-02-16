ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子500メートルは14日（日本時間15日）に行われ、新濱立也（高崎健康福祉大職）が34秒466で6位に入った。日本オリンピック委員会（JOC）が公開した、五輪メダリストの妻との熱烈抱擁のシーンが話題となっている。メダルには届かなかったものの、新濱は死力を尽くして500メートルを滑り切った。昨年4月の交通事故で顔面骨折などの重傷を負った。支えてくれた