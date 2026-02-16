2006年トリノ五輪、新ルールで失格に終わり直後に引退大失敗もあれば、超ビッグフライトもあり。そんな人間臭さで、長年日本のジャンプ界を牽引したのが原田雅彦だ。ただ、現役最後の五輪はあまりに意外な形で幕を下ろした。2006年のトリノ五輪。37歳になった原田は、当時日本ジャンプ界最多となる5度目の大舞台に立っていた。経験と技術を見込まれノーマルヒル個人に出場したものの、そこで待っていたのは残酷な結末だった。