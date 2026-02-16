１５日、買い物客でにぎわうラサ市の八廓街付近。（ラサ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ラサ2月16日】中国西蔵自治区ラサ市ではこのところ、至る所に年越しの雰囲気が漂っている。今年は17日が春節（旧正月）、翌18日がチベット暦の新年。市場にはさまざまな商品がそろい、次々と売れていく。歴史ある衝賽康市場や大規模商業施設「八廓商城」にチベット式の年越し用品が所狭しと並び、買い物客を引き付けている。１５日、ラサ