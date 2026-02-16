男子回転2回目でゴールし、両手を広げる相原史郎＝ボルミオ（共同）16日のアルペンスキー男子回転で、初出場の相原史郎（小泉）は合計1分59秒58で20位だった。メイヤール（スイス）が1分53秒61で優勝し、2位はグシュトライン（オーストリア）、3位はクリストフェシェン（ノルウェー）。（共同）