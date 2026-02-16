◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプスーパー団体（１７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）１７日にはジャンプのスーパー団体が実施される。日本は前回の北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした小林陵侑（チームＲＯＹ）、今大会個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした二階堂蓮（日本ビール）で挑む。今大会初採用種目のスーパー団体は２人１組で行われる。１人が最大３回飛ぶ。１回目の１２位までが