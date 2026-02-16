１４日、マチンカ氏と会談する王毅氏。（ミュンヘン＝新華社記者／杜哲宇）【新華社ミュンヘン2月16日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は14日、ミュンヘン安全保障会議への出席に合わせ、チェコのマチンカ副首相兼外相と会談した。１４日、マチンカ氏（右から２人目）と握手を交わす王毅氏。（ミュンヘン＝新華社記者／杜哲宇）