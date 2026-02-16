クスリのアオキホールディングスは１６日、１７日の臨時株主総会で諮る買収防衛策について「大量株式取得に関わる提案を、株主が正確な情報と十分な時間のもとで検討するために定めた」と正当性を訴える声明を発表した。大株主で香港系投資ファンドのオアシス・マネジメントが５日、「少数株主の利益がない」などとして買収防衛策に反対するよう株主に呼びかける声明を発表しており、これに反論した形だ。アオキはイオンを念頭