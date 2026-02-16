2月17日（月）のＮＹ市場は「プレジデンツデー」のため米株式・債券市場は休場となります。つきましては以下の時間でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信の休止期間 2月16日（月）午後11時頃から2月17日（火）午前7時頃まで 配信再開は2月17日（火）午前7時頃を予定しております。 皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご了承の程お願い申し上げます。