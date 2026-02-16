今が旬のいちご。店頭にたくさんの品種が並び、どれを買おうか迷ってしまう時期ですよね。今回は、収穫量日本一を誇る栃木県でいちごを育てる吉村農園・吉村想一さんを取材。鮮度を落とさない保存のコツから、いちごの見分け方まで、おいしく味わう秘訣を伺いました。 長持ちさせるには「温度」がポイント ――おいしさを長持ちさせる保存法を教えてください。 いちごはとても繊細なので、「洗わない・重ねない・触りすぎない