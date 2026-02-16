こちらの画像、中央右下に写っているのはハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「JW100」。ペガスス座の方向、約8億光年先にあります。地球に対してほぼ真横を向けた銀河円盤から画像の下方向に向かって、斑点が連なった“尾”のような構造が幾つも伸びた、不思議な姿をしています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「JW110」（Credit: ESA/Hubble & NASA, M. Gullieuszik and the GASP team）】銀河団を移動