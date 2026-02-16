「家族の物は僕の物」というジャイアンのような思考で、私の物だけでなく子どもの持ち物まで勝手に使う夫。息子のサッカーソックスまで持ち出し、悪びれる様子はまったくナシ…!?たかが靴下と笑ってはいられません。夫の常軌を逸した「泥棒癖」が、やがて家族を崩壊させる引き金に…!?＞＞ 【まんが】人の持ち物を勝手に使う夫(ウーマンエキサイト編集部)