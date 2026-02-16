ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ男子個人ノーマルヒル（ＮＨ、９日）で金メダルを獲得したフィリップ・ライムント（ドイツ）が観客たちから罵声を浴び、憤慨している。ノーマルヒル金メダルのライムントは２つ目の金を狙い１４日の男子個人ラージヒル（ＬＨ）に挑んだが、９位だった。ドメン・プレブツ（スロベニア）が金メダル、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルだった。試合後、自国メディアにライムントが観客から