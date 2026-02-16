冬季五輪の出来事を振り返るミラノ・コルティナ五輪は日本勢が連日活躍。1924年に第1回大会が開催され、今回で25回目となる冬季五輪では、過去に起きた様々な“事件”も起きている。2022年北京大会のフィギュアスケート女子で銀メダルだったアレクサンドラ・トルソワ（ROC＝ロシアオリンピック委員会）は、感情を抑えきれなかった。金メダル候補の同僚、カミラ・ワリエワのドーピング問題に揺れる中で行われた、女子の個人戦。