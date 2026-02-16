「ピンクノイズ」とは、周波数が低下するにつれて強度が高くなるタイプのノイズ音で、雨音や風が木の間を抜けるような柔らかい音とも形容されます。そんなピンクノイズには人を眠りに誘う効果があるといわれていますが、新たな研究ではピンクノイズが睡眠の質を損なう可能性があるとの結果が示されました。Efficacy of pink noise and earplugs for mitigating the effects of intermittent environmental noise exposure on sleep