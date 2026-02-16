道脇は数字にこだわって！小倉は“ファジの未来”Jリーグの特別大会である百年構想リーグが開幕しました。昇格、降格がないおそらく一度きりの短期リーグで、年齢に関係なくいろいろな選手にチャンスが来ると思います。開幕戦では福島に完全移籍したカズさん（三浦知良）がスタメンを飾りました。FC東京では長友佑都が相変わらずのパフォーマンスを披露しました。さっそくPK戦もありました。百年構想リーグは、みなさんに楽し