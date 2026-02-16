チェルシーとベルギー代表で一時代を築いたエデン・アザール氏が、自身のキャリアで「最も過小評価されていた」と感じる元同僚の名を明かした。数々のスターと共闘してきた同氏が選んだのは、ベルギー代表でともにプレイしたムサ・デンベレ氏である。アザール氏は『The Guardian』に対し「彼はあの世代で最高のMFの一人だった」と絶賛している。トッテナムやフラムで異彩を放ったデンベレ氏は、圧倒的なボール保持力を誇りながらも