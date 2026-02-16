■ミラノ・コルティナオリンピック™スキーアルペン／男子回転2回目（日本時間16日、ステルビオ・スキーセンター）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？スキーアルペン男子回転2回目でトップだったアトレ リー・マグラス（25、ノルウェー）がコースアウトして、激怒し、スティックを投げ捨て、コースの網をまたいで雪山に1人で歩いていった。