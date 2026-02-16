俳優の萩原利久さん（26）と古川琴音さん（29）が声優に初挑戦した作品『花緑青が明ける日に』。2人がアフレコの感想などを語ったインタビューが公開されました。アニメーション映画『花緑青が明ける日に』（3月6日全国公開）は、創業330年の花火工場が舞台。再開発による立ち退きの期限が迫る中、幻の花火＜シュハリ＞とそこで育った若者たちの未来をめぐる2日間の物語が描かれています。監督は、四宮義俊さん。日本画家としての