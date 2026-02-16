おととい（14日）、盗難車のトラックが東京都内で当て逃げを繰り返した事件で、警視庁は事故当時にトラックを運転していたアメリカ国籍の40代の男を逮捕しました。この事件はおととい、千代田区で盗まれたトラックが文京区や台東区などで立て続けに当て逃げをしたものです。いずれもけが人はいませんでした。運転していたのはアメリカ国籍の40代の男で、江戸川区で事故を起こした後、トラックを乗り捨てて逃走しましたが近くのコン