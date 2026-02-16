東急不動産株式会社と、グローバル刃物メーカーの⾙印株式会社が提携、BRANZマンション内で、著名シェフの料理を堪能できる新サービス「MY GRAND CHEF for BRANZ」を発表しました。「MY GRAND CHEF for BRANZ（マイ グランシェフ フォー ブランズ）」は東急不動産の分譲マンションブランド「BRANZ（ブランズ）」の⼊居者に向け、著名シェフがマンションの共⽤部等で希少な料理体験を提供するもの。⽇本を