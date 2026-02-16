元TOKIOの松岡昌宏（49）が13日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演し、デビュー前に憧れていたアイドルグループについて語る場面があった。1994年に「LOVE YOU ONLY」でCDデビューを果たしたが、「あそこしかなかったのよ。バンドでデビューさせてくれって言ったのも自分らだったんだけど…だって光GENJIいて忍者いてSMAPいて、いやいやいや、もう道ねえよ」と笑いながら当時を回顧。「TO