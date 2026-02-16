袴田ひで子さん1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（89）の姉ひで子さん（93）は16日、「飯塚事件」の第2次再審請求即時抗告審で福岡高裁が再審開始を認めない決定をしたことを受け「棄却になったからといって諦めちゃだめ。再審（請求）を続けることが大事」と語った。巌さんの支援者を通じて動画で心境を明らかにした。ひで子さんは、弁護団らが再審開始に向けて一生懸命に取り組んでいるとし「応