「ミラノ・コルティナ五輪・ショートトラック男子」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子短距離の日本のエース、宮田将吾（２３）＝日本通運＝は５００メートル予選を３組４位で敗退した。スタート直後は２番手につけたが残り２周で後続に抜かれ、挽回できなかった。レース後は呆然とリンクを見つめた。その後に臨んだ５０００メートルリレーではアンカーを務めたが、残り２周でベルギーに抜かれて最下位に転落。