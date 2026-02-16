【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１０日の１５日、スピードスケート女子５００メートルで、前回北京大会銀メダルの高木美帆（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。１０００メートルの銅に続く今大会２個目。自身が持つ冬季五輪の日本勢最多記録を更新する通算９個目のメダルで、夏冬通じた自身の日本女子最多も塗り替えた。今大会の日本勢では１７個目。珍しく喜び爆発最終