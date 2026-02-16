アイスダンスの表彰式を終え、撮影に応じる（左から）銀メダルのマディソン・チョック、エバン・ベーツ組、金メダルのロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン組、銅メダルのパイパー・ギレス、ポール・ポワリエ組＝11日、ミラノ【ミラノ共同】フィギュアスケートのアイスダンスでの採点を巡る騒動に関し、米国協会が異議申し立てをしなかったと15日、USAトゥデー紙（電子版）が報じた。世界選手権3連覇中のマディソン