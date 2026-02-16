dアカウントにてAndroidでも同期パスキーが提供開始！Googleアカウントで自動同期NTTドコモは12日、同社が提供している会員登録（ID）サービス「dアカウント」（ https://id.smt.docomo.ne.jp/ ）においてAndroidでパスワードレスな認証方式「パスキー認証」の同期機能に対応開始したとお知らせしています。これまではAndroidのパスキーは発行したスマートフォン（スマホ）などの端末以外では利用することができませんでしたが、今