女子1000メートルで金メダルを獲得し、喜ぶクサンドラ・フェルゼブール。2冠となった＝ミラノ（共同）危なげない勝ちっぷりが強さを際立たせた。ショートトラック女子1000mは24歳のフェルゼブールが500mに続く2冠を達成。「自信はあった」とオランダのファンの声援に笑顔で応えた。2番手で迎えた、残り3周に差しかかる直線。「タイミングを待っていた」と先行するカナダ選手の内側からあっさり前に出た。次の周回で韓国選手に