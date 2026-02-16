ミラノ・コルティナ・パラリンピックのアルペンスキー日本代表・村岡桃佳が所属するトヨタ自動車が１６日、左鎖骨を骨折した村岡の現在の状況を明らかにした。村岡は昨年１１月にイタリアでの練習中にけがをした後、日本で手術を行い、リハビリを経て、本格的なトレーニングを再開したという。パラリンピックは３月６日に開幕する。