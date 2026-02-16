声優の悠木碧さん、大塚剛央さん、桐本拓哉さんが15日、『薬屋のひとりごと』第1期 振り返り劇場上映会に登場。悠木さんは台湾で買ってきたお土産を舞台上で手渡ししました。アニメの第1期と第2期の全48話を全国5都市の映画館で見ることができる振り返り上映会の初日に行われたイベントで、羅漢役の桐本さんは本作品のイベントに初登壇となりました。羅漢役に選ばれたとき、決まると思っていなかったのでうれしかったと話した桐本