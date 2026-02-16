アルペンスキー男子回転に出場したギニアビサウのウィンストン・タン。同国の冬季五輪参加は初めて＝16日、ボルミオ（ロイター＝共同）【ミラノ共同】西アフリカのギニアビサウは、ミラノ・コルティナ冬季五輪で初めて冬季五輪参加を果たした。代表は1人だけで、台湾にルーツを持つアルペンスキー男子のウィンストン・タン（19）。16日の回転に92番スタートで出場したが完走できず、2回目には進めなかった。フランス公共ラジオ