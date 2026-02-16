女性初の将棋棋士を目指す福間香奈女流五冠の棋士編入試験5番勝負・第2局がきょう（16日）行われました。福間女流五冠は第1局に続ききょうも敗れ、1敗も許されなくなりました。女性初の将棋棋士を目指す福間香奈女流五冠。棋士編入試験は若手棋士5人と対局を行って先に3勝すれば合格となり、福間女流五冠は結婚・出産を経て今回が2度目の挑戦です。先月行われた棋士編入試験5番勝負の第1局は敗れて、黒星スタート。第2局は、きょう