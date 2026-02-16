【里谷多英の目】ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、新種目の男子デュアルモーグルが行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルに輝いた。堀島は男子モーグルの銅に続く、今大会２個目のメダル獲得。ミカエル・キングズベリー（カナダ）が初代王者となった。メダルへの執念感じた１５日の男子デュアルモーグル決勝で、堀島行真選手（トヨタ自動車）は自らの限界を超えてきた。第１エアのランディングまでは完璧だった