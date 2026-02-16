ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケート女子のアデリア・ペトロシャン（AIN）が16日、競技会場に隣接するリンクで現地入り後初練習を行った。これまでは公式練習などに一切、参加していなかったペトロシャン。この日、まずは男子の公式練習中に現れてリンクを確認し、現地時間の午後2時から自身の練習をスタートさせた。ウォーミングアップを終えると、冒頭から3回転フリップや3回転サルコーなどを着氷。そ