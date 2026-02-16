東京電力は１６日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機（出力１３５・６万キロ・ワット）の発送電を開始したと発表した。柏崎刈羽原発から首都圏への送電は１４年ぶりとなった。東電によると、１６日午前２時５５分、試験的に発電機を送電網に接続し、出力を２０％の２７万キロ・ワット程度まで徐々に上昇させた。午後１０時には本格的な送電を始めた。出力は５０％まで上げるという。今後、２月下旬に原子炉を計画的に停