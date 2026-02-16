7人組グループ・Travis Japanの2nd CDシングル『陰ニモ日向ニモ』（かげにもひなたにも）のジャケット写真と全収録内容が15日、発表されました。今作は初回T盤、初回J盤、通常盤、そしてFC限定盤の計4形態でリリースされるということです。初回T盤には、ジュニア時代の楽曲『Dance With Me 〜Lesson 1〜』の続編となる『Dance With Me 〜Lesson 2〜』をカップリングとして収録。約32分の特典ディスクには、表題曲のミュージックビ