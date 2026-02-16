タレントの板野友美さんは2月16日、自身のInstagramを更新。ポニーテール姿のオフショットを公開しました。【写真】板野友美のポニテショット「正にポニーテールとシュシュ」板野さんは「こんな感じで撮影してる」とつづり、9枚の写真をアップ。カフェのテラス席に座り、カメラを手にする自然体な姿が写っています。茶色のカーディガンに、白いシュシュを合わせたポニーテールスタイルが印象的で、華やかさがあります。ファンから