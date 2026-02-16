デビュー5周年を迎えるダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの9枚目となるニューシングル『BE:FIRST ALL DAY』の発売が発表され、メンバーのSOTAさん（25）が意気込みをコメントしました。2021年11月にデビューし、2026年にデビュー5周年を迎えるBE:FIRST。本作は『BE:FIRST 5th Anniversary』の幕開けを飾る第1弾シングルであり、ロサンゼルスでのコライトキャンプにて制作されたといいます。また、グラミー賞ノミネート経験を