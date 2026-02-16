今回、Ray WEB編集部は、就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞企業の説明会に友だちと申し込んだ主人公。しかし、会場へ向かっている途中に友だちから風邪をひいたと連絡があり、ひとりで参加することになりました。そして、到着すると会場には誰もいなくて...？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖「なんでもいいよ」しか言わ