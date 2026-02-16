お笑いタレント・千原ジュニア（51）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、今まで出演した中で一番反響のあった番組について語る場面があった。芸人が集まっての飲み会企画で「出演した中で一番反響のあった番組は?」という話題になった。そこでジュニアは「人志松本のすべらない話」を挙げると「そこに出てからの3年間は、どこに番組に行っても“すべらない話を”って」と求められたといい「ものまねちゃうねんか