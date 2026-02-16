ロシアの反体制指導者、ナワリヌイ氏が死亡して16日で2年です。イギリスやフランスなど欧州5カ国が、ロシアの関与によって毒殺された可能性が高いとする調査結果を発表したのに対し、ロシアの大統領報道官は「根拠がない」と否定しました。ロシアの反体制指導者、アレクセイ・ナワリヌイ氏は、2024年2月16日、収監されていたロシア極北の刑務所で死亡しました。モスクワ郊外にあるナワリヌイ氏の墓には16日、朝から支援者が相次い