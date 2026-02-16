常識を覆すヒョンデの商用バン「ST1」の衝撃日本市場で販売・流通しているキャンピングカーは、ベース車がトラックや1BOXバンということもあって、エンジンを搭載したモデルが多く、電気のみで走る純EV化はほぼ進んでいない印象です。電動化の一翼を担うハイブリッド車も、ベースがミニバンであるなど、わずかな条件に限られています。【画像】超カッコいい！ これが「超“静音”商用バン」です！ 画像で見る（30枚以上）そ