明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★心が躍るようなできごとが起こりそうな予感。今日はいつもよりおしゃれして出かけてみて。楽しい時間をすごす事ができて、リラックスするでしょう。B型の運勢……★★★★☆とにかく目立つポジションにつく機会が多く、注目の的になる一日。何かと楽しい事があるでしょう。しかし自慢話や生意気な態度は