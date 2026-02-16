気になる食の価格や旬の情報をお届けする『にいがた新鮮組』。今回は今の時期しか味わえない“生ワカメ”を紹介します。 新潟市江南区の新潟市中央卸売市場。旬を迎え、取り引きされているのが生ワカメです。【新潟冷蔵伴田悟 部長代理】「ぬめりがあって、新鮮なものほど身が厚い。噛んだ時のシャキシャキ感が生のほうがより感じられる」一年中流通しているワカメですが、冷凍や乾燥させたものではない生ワカメは1月～3