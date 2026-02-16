2月15日、アウェーで徳島ヴォルティスと明治安田J2・J3百年構想リーグを戦ったアルビレックス新潟。相手に大量得点を許し、4－0の大敗を喫しました。 20試合ぶりの勝利を挙げた開幕戦から1週間。連勝をかけた15日の一戦はスタメンを4人変えて臨みました。【船越優蔵 監督】「走れる選手を選んだ。勝つために」相手は前節6得点を挙げた高い攻撃力が武器の徳島ヴォルティス。今季は守備の強化に力を入れている船