新潟市は過去最大となる総額4425億円の新年度予算案を発表しました。能登半島地震からの復旧・復興と物価高対策を最優先課題に位置付け取り組む一方、白山エリアのスポーツ施設再編は“新たな挑戦”として力を入れる考えです。 【新潟市中原八一 市長】「能登半島地震からの復旧復興と物価高への対応を最優先課題として迅速に対応していく」新潟市が発表した新年度当初予算案は、前年度より158億円増えた総額4425億円で、